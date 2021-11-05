Тушили две пожарные машины и шесть спасателей

В пригороде Одессы загорелся грузовик, перевозивший мебель – очевидцы успели заснять кадры пожара.

ЧП произошло днем в пятницу, 5 ноября, в селе Лиманка, что недалеко от Одессы. Пожар попал в объектив видеорегистратора, сообщает местный телеграм-канал, пишет Politeka.net, (чтобы просмотреть видео – скролльте страницу до конца)

В пресс-службе ГСЧС в Одесской области сообщили, что сигнал о возгорании получили в 11:34.

По прибытии на место вызова спасатели установили, что горит грузовой автомобиль, предварительно с мебелью.

«Локализовали возгорание в 11 часов 48 минут и ликвидировали в 11 часов 53 минуты на площади 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.

В тушении огня от ГСЧС привлекалось две единицы пожарной техники и шесть спасателей.

К счастью, пострадавших нет.

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