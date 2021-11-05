В пригороде Одессы загорелся грузовик, перевозивший мебель – очевидцы успели заснять кадры пожара.
ЧП произошло днем в пятницу, 5 ноября, в селе Лиманка, что недалеко от Одессы. Пожар попал в объектив видеорегистратора,
В пресс-службе ГСЧС в Одесской области сообщили, что сигнал о возгорании получили в 11:34.
По прибытии на место вызова спасатели установили, что горит грузовой автомобиль, предварительно с мебелью.
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«Локализовали возгорание в 11 часов 48 минут и ликвидировали в 11 часов 53 минуты на площади 20 квадратных метров», - говорится в сообщении.
В тушении огня от ГСЧС привлекалось две единицы пожарной техники и шесть спасателей.
К счастью, пострадавших нет.
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