В Одессе женщина устроила в супермаркете настоящее шоу, она отказывалась надеть маску и возмущенно заявляла о своих правах.

Видео опубликовал телеграм-канал «Одесса как она есть», передает Politeka.net.

«Противники ношения масок приходят в магазин отстаивать свои права», - говорится в публикации.

Женщина пришла в магазин торговой сети «Обжора» на улице Торговой и начала провоцировать сотрудников супермаркета. Потом она схватила камеру и заговорила об ущемлении прав покупателей.

"Фиксируем правонарушение, значит человека без маски отказываются обслуживать, кассир это сказала... Мужчина, который не надел маску, подчинился этим антизаконным требованиям, теперь его ослуживают. Конституционные права тут нарушены, мы взвали следственно-оператиную группу ", - говорит активистка.

После, женщина позвала директора супермаркета «Обжора».

«А вот директор магазина, который отказал нам в обслуживании. Он нагло заявил, что все законы выполняет, он грамотный… А кассиры нам сообщили, что если они отпустят покупателя без маски, их ждет штраф»,- продолжила она.

Активистка назвала происходящее в магазине самоуправством.

Когда приехали полицейские, они попросили гражданку сесть в служебный автомобиль и проехать с ними в участок, на что женщина возмущенно стала кричать: «Я вам отказываю, слышите, я отказываю….».

Видео можно просмотреть тут.

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