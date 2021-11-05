В Одессе спасли парня от рокового прыжка, он забрался на крышу многоэтажки и грозился покончить жить самоубийством.
Это произошло поздно вечером на улице Лунина 7а/7б,
Молодой человек на вид от 16 до 20 лет стоял на краю крыши высотного дома, он был в очень испуган и хотел спрыгнуть вниз.
«Что-то кричал о том, что это не переживёт и не знает, как рассказать маме, что ему делать, и как дальше жить. По всему двору был ужасный плачь, вопль», - говорят очевидцы.
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Местные жители позвонили в полицию и службу спасения, которые срочно приехали и сняли парня с крыши.
«Слава богу, стояли за домом. Сняли, цел и невредим», - добавили в заключении они.
О причинах такое поступка информации не имеется.
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Ранее мы писали, в Одессе на поселке Котовского люди нашли под окнами многоэтажного дома бездыханное тело пожилого мужчины.
Супруга умершего сообщила, что последние несколько дней ее муж неоднократно жаловался на жизнь и высказывал намерения уйти на тот свет.
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