В Одессе спасли парня от рокового прыжка, он забрался на крышу многоэтажки и грозился покончить жить самоубийством.

Это произошло поздно вечером на улице Лунина 7а/7б, рассказали очевидцы в телеграм-канал «Подслушано Одесса», передает Politeka.net

Молодой человек на вид от 16 до 20 лет стоял на краю крыши высотного дома, он был в очень испуган и хотел спрыгнуть вниз.

«Что-то кричал о том, что это не переживёт и не знает, как рассказать маме, что ему делать, и как дальше жить. По всему двору был ужасный плачь, вопль», - говорят очевидцы.

Местные жители позвонили в полицию и службу спасения, которые срочно приехали и сняли парня с крыши.

«Слава богу, стояли за домом. Сняли, цел и невредим», - добавили в заключении они.

О причинах такое поступка информации не имеется.

Видео можно просмотреть тут.

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Супруга умершего сообщила, что последние несколько дней ее муж неоднократно жаловался на жизнь и высказывал намерения уйти на тот свет.

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