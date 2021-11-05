В Одессе молодой водитель погиб за рулем Жигулей, его авто смяло в гармошку от удара о столб.

Страшная авария случилось в вечернее время суток на улице Паустовского, рассказали в пресс-службе ГУНП в Одесской области, пишет Politeka.net.

Как установили полицейские, водитель ВАЗа не справился с управлением, когда он выехал за пределы проезжей части и столкнулся с опорой билборда.

Водитель получил травмы несовместимы с жизнью и скончался на месте аварии до приезда медиков «скорой помощи». Ему было всего 25 лет.

На кадрах видно, что удар был настолько сильный, что ВАЗ буквально сложился в гармошку.

На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и патрульная полиция.

Ранее правоохранители рассказали о самых частых причинах дорожно-транспортных происшествий в Украине.

превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;

нарушение правил маневрирования – 22%;

нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;

несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;

нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;

пьяное вождение – 5%.

Напомним, что одесские копы влетели в такси на служебном авто: "Гнал больше нормы"

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