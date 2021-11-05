В Одессе молодой водитель погиб за рулем Жигулей, его авто смяло в гармошку от удара о столб.
Страшная авария случилось в вечернее время суток на улице Паустовского, рассказали в пресс-службе
Как установили полицейские, водитель ВАЗа не справился с управлением, когда он выехал за пределы проезжей части и столкнулся с опорой билборда.
Водитель получил травмы несовместимы с жизнью и скончался на месте аварии до приезда медиков «скорой помощи». Ему было всего 25 лет.
Мужа Аллы Пугачевой Галкина в Украине настигла горькая участь Киркорова: первые подробности
Ксения Мишина после разрыва с Эллертом засветилась с эпатажным Melovin'oм: "Какая шикарная новость"
Мужа Аллы Пугачевой Галкина в Украине настигла горькая участь Киркорова: первые подробности
Участник "Мастер Шеф" поразил своей хитростью даже судью Ярославского: "Не гипнотизируй меня"
Нина Матвиенко честно рассказала, почему приняла в штыки Мирзояна: "Я не хотела этого брака"
На кадрах видно, что удар был настолько сильный, что ВАЗ буквально сложился в гармошку.
На место происшествия выезжали сотрудники следственно-оперативной группы и патрульная полиция.
Ранее правоохранители рассказали о самых частых причинах дорожно-транспортных происшествий в Украине.
- превышение безопасной скорости движения – 34% аварий;
- нарушение правил маневрирования – 22%;
- нарушение правил проезда перекрестков – 8,5%;
- несоблюдение безопасной дистанции – 7,5%;
- нарушение проезда на пешеходном переходе – 6%;
- пьяное вождение – 5%.
Напомним, что одесские копы влетели в такси на служебном авто: "Гнал больше нормы"
Как сообщала Politeka, в Одессе сбили людей, девочка не выжила: водитель подался в бега
Также Politeka писала, что автохам наехал на школьника на "зебре" и поехал дальше: "Слишком торопился"