В Одессе на поселке Котовского почти час спасатели тушили пожар в 9-этажном жилом доме, семьи с детьми пришлось эвакуировать.

О вечернем происшествии рассказали в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, пишет Politeka.net.

Около 20:40 спасателям поступил сигнал о пожаре в по улице Жолио Кюри, 22а. Там грела квартира на 7 этаже девятиэтажного жилого дома. По прибытию на место вызова сотрудники ГСЧС установили, что горит домашнее имущество в доме. Около часа понадобилась пожарникам, чтобы ликвидировать пожар на площади 40 квадратных метров.

Во время тушения огня из дома было эвакуировано 35 жителей дома, из них 8 детей.

К счастью, погибших и пострадавших нет.

Причина пожара и ущерб –устанавливается. От ГСЧС привлекалось 8 единиц техники и 28 спасателей.

Ранее мы писали, в городе Подольске Одесской области замыкание проводки привело к пожару в многоквартирном доме. Прибывшие спасатели сразу начали борьбу с огнем. Уже спустя 20 минут им удалось потушить пламя и полностью его ликвидировать. Всего горело имущество на площади 16 кв. метров.

Напомним, что взрыв прогремел в жилом доме, здание охватил пожар: кадры ЧП

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