В Одессе на поселке Котовского почти час спасатели тушили пожар в 9-этажном жилом доме, семьи с детьми пришлось эвакуировать.
О вечернем происшествии рассказали в пресс-службе
Около 20:40 спасателям поступил сигнал о пожаре в по улице Жолио Кюри, 22а. Там грела квартира на 7 этаже девятиэтажного жилого дома. По прибытию на место вызова сотрудники ГСЧС установили, что горит домашнее имущество в доме. Около часа понадобилась пожарникам, чтобы ликвидировать пожар на площади 40 квадратных метров.
Мужа Аллы Пугачевой Галкина в Украине настигла горькая участь Киркорова: первые подробности
Дистанционное обучение в школах могут отменить: в МОЗ сделали громкое заявление
"Холостячка" Злата Огневич набралась духу и сообщила горестное известие: "На сердце тоже дождь"
Авиакатастрофа в России: самолет рухнул во время посадки, первые фото с места ЧП
Умер известный актер из «Бригады» и «Бумера», подробности трагедии: «Не дожил до…»
Во время тушения огня из дома было эвакуировано 35 жителей дома, из них 8 детей.
К счастью, погибших и пострадавших нет.
Причина пожара и ущерб –устанавливается. От ГСЧС привлекалось 8 единиц техники и 28 спасателей.
Ранее мы писали, в городе Подольске Одесской области замыкание проводки привело к пожару в многоквартирном доме. Прибывшие спасатели сразу начали борьбу с огнем. Уже спустя 20 минут им удалось потушить пламя и полностью его ликвидировать. Всего горело имущество на площади 16 кв. метров.
Напомним, что взрыв прогремел в жилом доме, здание охватил пожар: кадры ЧП
Еще Politeka писала, что замыкание проводки привело к пожару в многоэтажке: кадры ЧП на Одесчине
Также Politeka сообщала, пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП