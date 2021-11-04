В Одессе пенсионера с коронавирусной инфекцией выписали из больницы с разбитой головой, через сутки он скончался.

О жутком инциденте в городской больнице №5 пишет Думская.

По данным издания, 10 октября в «ковидную» госпитализировали 83-летнего одессита, у которого обнаружили COVID-19, а сатурация упала до 85%. Его внучка рассказала, что при поступлении в медучреждение дедушка был в сознании.

Но уже 31 октября родственник позвонил из больницы и сообщил, что он упал, разбил голову, а врач попросил купить лекарства. На момент приезда внучки голову ему зашили, но швы были ужасны, а рану замотали в пеленку и заклеили скотчем. И после этого его выписали якобы «по настоянию родных».

«Он ни на что не реагировал. Весь в крови, зашивали как собаку какую-то – замотали голову пеленкой и заклеили скотчем. Вернули с чужими вещами, закаканого, записяного. В пакете оказались те лекарства, которые я покупала пять дней назад. Их ему так и не кололи. В выписке даже не указали травму головы», - вспоминает внучка.

Спустя сутки пожилой мужчина умер дома.

Одесситка пообещала этого так не оставить и намерена судиться с больницей.

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