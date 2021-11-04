Пассажирка закатила истерику в одесском трамвае - она проехала свою остановку, поэтому решила не молчать.

Об этом сообщает Telegram-канал "Х. Одесса", передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Скандальный инцидент произошел в четверг, 4 ноября в трамвае №5.

Женщина, которая пропустила свою остановку и не вышла, сначала попросила водителя трамвая, чтобы она высадила ее прямо посреди проезжей части. Когда водитель, по понятным причинам, этого не сделала, принялась кричать и оскорблять его.

«Вам что здесь тяжело остановить? Ну вы свинья, я надеюсь вам это вернется», - кричала она.

Другие пассажиры попытались вступить в конфликт и объяснить возмущенной женщине, что электротранспорт высаживает людей строго на остановках, а не где попало, иначе водителя могут оштрафовать.

«Ты понимаешь, она останется без зарплаты из-за тебя», - объяснил мужчина.

Видео можно просомотреть тут.

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