Пассажирка закатила истерику в одесском трамвае - она проехала свою остановку, поэтому решила не молчать.
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Скандальный инцидент произошел в четверг, 4 ноября в трамвае №5.
Женщина, которая пропустила свою остановку и не вышла, сначала попросила водителя трамвая, чтобы она высадила ее прямо посреди проезжей части. Когда водитель, по понятным причинам, этого не сделала, принялась кричать и оскорблять его.
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«Вам что здесь тяжело остановить? Ну вы свинья, я надеюсь вам это вернется», - кричала она.
Другие пассажиры попытались вступить в конфликт и объяснить возмущенной женщине, что электротранспорт высаживает людей строго на остановках, а не где попало, иначе водителя могут оштрафовать.
«Ты понимаешь, она останется без зарплаты из-за тебя», - объяснил мужчина.
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