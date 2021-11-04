Жители Одесской области отравились неизвестным веществом, к сожалению без жертв не обошлось.
Трагический инцидент произошел накануне в городе Белгород-Днестровский. Об этом пишет
По данным издания, людей обеспокоило то, что они несколько дней не видели соседей. После этого жители соседних домов решили заглянуть в окно к "пропавшей" семье, где увидели трех человек, которые неподвижно лежали на полу посреди комнаты.
Местные жители сразу вызвали медиков скорой помощи, а заодно и полицию.
Малолетняя дочь Пугачевой и Галкина в свадебном наряде взбесила публику: "Состарили до неузнаваемости"
"Шевелился под кожей": из глаза украинки достали 9-сантиметрового паразита, фото
Растерянный Данилко, который собрался сбежать в разгар съемок шоу "Маска", выдал причину: "Ничего не понимаю..."
Авиакатастрофа в России: самолет рухнул во время посадки, первые фото с места ЧП
Провалом обернулся эксперимент с внешностью жены "Холостяка" Добрынина: кадры анти-преображения
Прибывшие сотрудники правоохранительных органов, обнаружили тело мертвой женщины – хозяйки дома. Ее супруг и дочь оказались живы, мужчина очнулся в больнице, но ничего не помнит о происходящем, а молодая девушка сейчас находится в коме.
Соседи говорят, что накануне в гости к этой семья приходил неизвестный мужчина.
Полиция сейчас занимается расследованием.
Напомним, что трагедия разыгралась в одесской инфекционке из-за нехватки кислорода: "Дочь кричала и плакала"
Как сообщала Politeka, вирус забрал огромное число жизней на Одесчине: самый большой показатель в стране
Также Politeka писала, в Одессе морги переполнены, тела оставляют на полу: ритуальщики рассказали о катастрофе в городе