Жители Одесской области отравились неизвестным веществом, к сожалению без жертв не обошлось.

Трагический инцидент произошел накануне в городе Белгород-Днестровский. Об этом пишет Думская.

По данным издания, людей обеспокоило то, что они несколько дней не видели соседей. После этого жители соседних домов решили заглянуть в окно к "пропавшей" семье, где увидели трех человек, которые неподвижно лежали на полу посреди комнаты.

Местные жители сразу вызвали медиков скорой помощи, а заодно и полицию.

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Прибывшие сотрудники правоохранительных органов, обнаружили тело мертвой женщины – хозяйки дома. Ее супруг и дочь оказались живы, мужчина очнулся в больнице, но ничего не помнит о происходящем, а молодая девушка сейчас находится в коме.

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Соседи говорят, что накануне в гости к этой семья приходил неизвестный мужчина.

Полиция сейчас занимается расследованием.

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