В Одесской области за сутки зафиксировано самое большое число летальных случаев во всей стране.
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По состоянию на четверг, 4 ноября, выявлено 1 899 случаев заражения. С начала пандемии в регионе заболели почти 200 тысяч жителей.
За последние сутки от коронавируса скончался 71 житель, всего умерших – 4 218.
Нужно отметить, что за последние 10 дней в Одесской области зафиксировано 407 смертей от ковида или 173 случая на каждый миллион жителей.
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В общей сложности выздороветь удалось 151 731 человеку, 693 – за последние 24 часа.
Ранее мы писали, одессит, у которого мать умерла от осложнений коронавируса, заснял страшные кадры с западного кладбища.
Мужчина утверждает, что только за день похоронили 28 ковидных человек, говорит, что якобы могилы роют и ночью.
«Вчера было 2 могилки, а сегодня целый ряд из 28. И вот смотрите, они всё время копают, копают, трактор 24/7 «, - рассказал одессит.
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