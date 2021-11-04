В Одесской области за сутки зафиксировано самое большое число летальных случаев во всей стране.

Данные обнародовала пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

По состоянию на четверг, 4 ноября, выявлено 1 899 случаев заражения. С начала пандемии в регионе заболели почти 200 тысяч жителей.

За последние сутки от коронавируса скончался 71 житель, всего умерших – 4 218.

Нужно отметить, что за последние 10 дней в Одесской области зафиксировано 407 смертей от ковида или 173 случая на каждый миллион жителей.

В общей сложности выздороветь удалось 151 731 человеку, 693 – за последние 24 часа.

Ранее мы писали, одессит, у которого мать умерла от осложнений коронавируса, заснял страшные кадры с западного кладбища.

Мужчина утверждает, что только за день похоронили 28 ковидных человек, говорит, что якобы могилы роют и ночью.

«Вчера было 2 могилки, а сегодня целый ряд из 28. И вот смотрите, они всё время копают, копают, трактор 24/7 «, - рассказал одессит.

Напомним, коллапс с местами в больницах Одессы выходит из-по контроля: родственники нанимают вертолет за $10 тысяч

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