В Измаиле Одесской области нацгвардейцы охраняют больницу, в которой проходят лечение пациенты с коронавирусом.
На такую меру пошли по причине того, что родственники пациентов мешают работе врачей. Они пренебрегают эпидемиологическим режимом и подвергают опасности себя и окружающих людей. Об этом
В пресс-службе отметили, что нацгвардейцы помогают обеспечивать общественный порядок в Дунайской областной больнице в течение 12 часов в день — с 8 утра до 20:00. Дежурство разделили на две смены. Бойцы будут контролировать ситуацию на въезде в учреждение, в приемном покое и по периметру здания.
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В НГУ подчеркнули, что нацгвардейцы вакцинированы почти на 100%.
Кроме того, все силовики, которые привлекаются к патрулированию учреждений здравоохранения обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими веществами.
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