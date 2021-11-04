В Измаиле Одесской области нацгвардейцы охраняют больницу, в которой проходят лечение пациенты с коронавирусом.

На такую меру пошли по причине того, что родственники пациентов мешают работе врачей. Они пренебрегают эпидемиологическим режимом и подвергают опасности себя и окружающих людей. Об этом сообщает пресс-служба Воинской части 3058 НГУ.

В пресс-службе отметили, что нацгвардейцы помогают обеспечивать общественный порядок в Дунайской областной больнице в течение 12 часов в день — с 8 утра до 20:00. Дежурство разделили на две смены. Бойцы будут контролировать ситуацию на въезде в учреждение, в приемном покое и по периметру здания.

В НГУ подчеркнули, что нацгвардейцы вакцинированы почти на 100%.

Кроме того, все силовики, которые привлекаются к патрулированию учреждений здравоохранения обеспечены средствами индивидуальной защиты и дезинфицирующими веществами.

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