В Одессе врачи "ковидных" больниц выписывают пациентам мало того, что неэффективные лекарства, так еще и дорогостоящие.

Об этом в Facebook сообщила руководитель общественной организации "Корпорация монстров" Екатерина Ножевникова.

Общественница рассказала историю двух молодых девушек, которые могут остаться сиротами, их тяжелобольная мать пребывает в реанимации в больнице Водников.

Ножевникова говорит, врачи назначили женщине препарат "Ремдесивир", стоимость одного флакона составляет 3600 гривен. Ей выписали 10 флаконов этого препарата, на сумму 36 тысяч гривен. Но дочери не могут найти ни медикаментов, ни денег.

«Зачем вносить в протокол препарат, которым больницы себя обеспечить не могут?

Зачем выписывать то, что мало того что имеет сомнительное действие, так и его и не купить официально даже фондам.

И самый главный вопрос- а что делать двум девочкам, которые могут остаться сиротами сейчас? Где им взять 36 тыс грн на 10 флаконов ? «, - отметила она.

Обратим внимание, что ВОЗ признала "Ремдесивир" неэффективным, но он остался в протоколе Минздрава.

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