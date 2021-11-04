В электричке молодой человек угрожал пассажирам ножом и заточкой, а после этого разбил окно и хотел выпрыгнуть.
Шокирующий случай произошел в вагоне электрички Одесса-Вапнярка. Пассажиры сняли на телефон происходящее. Об этом
«Неадекват с ножом и заточкой навел шороху в электричке», - отмечается в публикации.
Видео начинается с того, что парень в маске стоит возле окна электрички, в руках он держит заточку. Он начал кричать, чтобы все люди немедленно вышли из вагона.
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Когда требования неадеквата не выполнили, он разбил окно и попытался на ходу выпрыгнуть из поезда.
В этот момент подоспели правоохранители, которые набросились на парня и повалили на пол. Заточку и нож у него изъяли.
Видео можно просмотреть
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