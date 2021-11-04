В руках держал нож и заточку

В электричке молодой человек угрожал пассажирам ножом и заточкой, а после этого разбил окно и хотел выпрыгнуть.

Шокирующий случай произошел в вагоне электрички Одесса-Вапнярка. Пассажиры сняли на телефон происходящее. Об этом сообщает телеграм-канал « Одесса-Инфо», передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

«Неадекват с ножом и заточкой навел шороху в электричке», - отмечается в публикации.

Видео начинается с того, что парень в маске стоит возле окна электрички, в руках он держит заточку. Он начал кричать, чтобы все люди немедленно вышли из вагона.

Когда требования неадеквата не выполнили, он разбил окно и попытался на ходу выпрыгнуть из поезда.

В этот момент подоспели правоохранители, которые набросились на парня и повалили на пол. Заточку и нож у него изъяли.

Видео можно просмотреть тут.

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