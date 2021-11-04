В Одессе орудует шайка аферистов, которые от имени волонтеров вымагают деньги от заболевших коронавирусной инфекцией.
Больным, которые бесплатно получили на дом кислородные концентраторы, звонят неизвестные люди и требуют немедленно вернуть аппарат. Чтобы оставить «кислород» нужно заплатить деньги.
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По ее словам, некоторых людей просили немедленно вернуть аппараты, других пытались заставить перечислить на сторонние карточки деньги – по пять тысяч гривен.
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"Уже троим нашим подопечным, которые на кислороде, стали звонить люди с требованием срочно вернуть кислород в фонд. Мол, слишком вы долго пользуетесь», - рассказала Ножевникова и добавила, что кто звонит, выяснить пока не удалось.
Также не ясно, каким образом преступники получили данные подопечных фонда.
Ножевникова предполагает, что это могут быть как недоброжелательные соседи больных, так и таксисты, которые отвозят концентраторы к пациентам.
Волонтер попросила обо всех случаях вымогательства сообщать ей лично, а данные звонивших пообещала передать в полицию.
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