Одесситов ожидает очень теплый четверг, однако синоптики предупредили об усилении ветра и густом тумане.

Прогноз составила Politeka.net, со ссылкой на Гидрометцентр Черного и Азовского морей, а также сайт sinoptik.ua.

Весь день, 4 ноября, Одесса будет под влиянием антициклона. Утром было ясно, а вот днем и вечером небо будет покрыто облаками.

По данным метеорологов, столбик термометра днем продержится на уровне от +16 до +18 градусов. Утром температура будет колебаться в пределах от +8 до +10 градусов тепла. По прогнозам, в городе обещают юго-восточный ветер со скоростью от 5 до 12 метров в секунду. Осадков не ожидается.

В Одесской области будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-восточный, 9-14 метров в секунду, днем местами порывы 15-17 метров в секунду. Температура утром составит +5…+10 °градусов, днем она поднимется до +19.

Синоптики предупредили, что на дорогах области ночью и утром местами туман, видимость составит не больше 200-500 метров.

Напомним, что первый снег в Одессе выпадет совсем скоро: синоптики назвали дату