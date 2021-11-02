В Одессе охрана магазина вымогала у покупательницы, которая забыла оплатить товар, большую сумму денег, а потом написала заявление в полицию.

Скандальная история произошла в одесском магазине на улице Дальницкой. Об этом пишет Думская.

По данным издания, 24-летняя покупательница с маленьким ребенка скупалась в этом магазине.

Девушка забыла оплатить помаду и салфетки, которые она по неосторожности положила в коляску.

Когда товар "зазвенел" на рамке, покупательница извинилась и оплатила его, после этого она ушла.

На следующий день сотрудник магазина вместе охранником пришли к ней домой и принялись угрожать тюрьмой.

Они заявили, что якобы она регулярно ворует в магазине и нанесла ущерб на 12 тысяч гривен, которые должна погасить.

Когда молодая мама заявила, что у нее нет таких денег, сотрудник с охранником скинули сумму до 6 тысяч гривен, хотя товар, который она забыла оплатить стоил от силы 400 гривен.

После того, как мать пострадавшей расплатилась с магазином, через неделю к семье пришли из полиции, и рассказали, что заведующая магазином написала на нее заявление.

«У вашей воровки будет земля гореть под ногами, мы вашу преступницу найдем везде, нужно срочно решать ее судьбу. Если она не явится, будем задерживать силой, у вас у всех будут проблемы, проблемы нужно «решать», если не явится, сильно пожалеет», — угрожал оперативник.

На данный момент семья пострадавшей обратились к адвокату.

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