В Одессе женщина ограбила пенсионерку.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.
В Одессе злоумышленница напала на пенсионерку в подъезде дома - женщина схватила потерпевшую за шею, сорвала цепочку и убежала.
Пенсионерка сразу обратилась за помощью к соседям, а те сообщили в полицию.
Правоохранители оперативно установили личность злоумышленницы – ею оказалась 36-летняя одесситка.
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Украшение она успела сдать в ломбард, сейчас полицейские устанавливают ее место нахождения.
К слову, Одессе два подростка промышляли ограблениями телефонов
Так, средь бела дня злоумышленники, которым всего по 16 лет, подошли к своему сверстнику и попросили помочь. Они рассказали, что им нужно срочно позвонить по телефону, но как только смартфон оказался у них в руках, забежали в маршрутку и поехали прочь.
В полицию обратился отец пострадавшего парня и рассказал о случившемся.
Копы нашли малолетних грабителей и отобрали у них телефон.
Теперь несовершеннолетним грозит от четырех до шести лет тюрьмы.
Напомним, что 17-летний парень приехал в Одессу ради грабежей, но ему не повезло: позорные кадры
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