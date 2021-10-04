В Одессе женщина ограбила пенсионерку.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

В Одессе злоумышленница напала на пенсионерку в подъезде дома - женщина схватила потерпевшую за шею, сорвала цепочку и убежала.

Пенсионерка сразу обратилась за помощью к соседям, а те сообщили в полицию.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленницы – ею оказалась 36-летняя одесситка.

Украшение она успела сдать в ломбард, сейчас полицейские устанавливают ее место нахождения.

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Так, средь бела дня злоумышленники, которым всего по 16 лет, подошли к своему сверстнику и попросили помочь. Они рассказали, что им нужно срочно позвонить по телефону, но как только смартфон оказался у них в руках, забежали в маршрутку и поехали прочь.

В полицию обратился отец пострадавшего парня и рассказал о случившемся.

Копы нашли малолетних грабителей и отобрали у них телефон.

Теперь несовершеннолетним грозит от четырех до шести лет тюрьмы.

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