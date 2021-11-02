В Одессе на поселке Котовского автоледи не заметила мать с ребенком, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу и сбила их.
ДТП произошло первого ноября на улице Высоцкого.
Как
Пострадавших госпитализировали в больницу, где им провели обследование. Об их состоянии не сообщается.
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Также стоит отметить, что в пресс-службе полиции пока не прокомментировали происшествие.
Ранее мы писали, в Одессе в Малиновском районе водитель маршрутки сбил 5-летнего ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет.
Это произошло около 14 часов в понедельник 1 ноября на пересечении улиц Магистральной и Ангарской.
Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу, да еще и на зеленый сигнал светофора, когда на него наехала маршрутка.
Пострадавшего увезли с больницу по скорой.
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