В Одессе на поселке Котовского автоледи не заметила мать с ребенком, которые пересекали дорогу по пешеходному переходу и сбила их.

ДТП произошло первого ноября на улице Высоцкого.

Как сообщает Telegram-канал «Компас Одесса», наезд случился в тот момент, когда вечером во время дождя женщина с дочерью переходили дорогу по пешеходному переходу. Водитель Hyundai утверждала, что не заметила людей.

Пострадавших госпитализировали в больницу, где им провели обследование. Об их состоянии не сообщается.

Также стоит отметить, что в пресс-службе полиции пока не прокомментировали происшествие.

Ранее мы писали, в Одессе в Малиновском районе водитель маршрутки сбил 5-летнего ребенка, который переходил дорогу на зеленый свет.

Это произошло около 14 часов в понедельник 1 ноября на пересечении улиц Магистральной и Ангарской.

Ребенок переходил проезжую часть по пешеходному переходу, да еще и на зеленый сигнал светофора, когда на него наехала маршрутка.

Пострадавшего увезли с больницу по скорой.

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