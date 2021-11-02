В Одессе представители ромской национальности в открытую грабят людей, на ходу открывая чужие рюкзаки.
Так, в объектив камер очевидцев попали попытки воровства в подземном переходе возле железнодорожного вокзала в Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса-Инфо».
На кадрах видно, как двое наглых молодых парней на ходу запускают руки в сумки и рюкзаки прохожих, чтобы украсть телефон или кошелек.
Всё происходит средь бела дня на глазах у людей.
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Одесситов и гостей города предупредили, чтобы были осторожными.
"Два гуся не первый день воруют по однотипной схеме на жд. Вчера их гонял подписчик, а сегодня уже попали на видео. Будьте бдительны" - говорится в сообщении.
Видео можно просмотреть
Ранее мы писали, средь бела дня злоумышленники, которым всего по 16 лет, подошли к своему сверстнику и попросили помочь. Они рассказали, что им нужно срочно позвонить по телефону, но как только смартфон оказался у них в руках, забежали в маршрутку и поехали прочь.
В полицию обратился отец пострадавшего парня и рассказал о случившемся.
Копы нашли малолетних грабителей и отобрали у них телефон.
Напомним, что в Одессе горе-мать учила сына воровать у людей, позорные кадры: "На собственном примере"
Также Politeka сообщала, что подростки устроили безжалостный грабеж в Одессе, фото: "просили помочь и..."
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