В Одессе представители ромской национальности в открытую грабят людей, на ходу открывая чужие рюкзаки.

Так, в объектив камер очевидцев попали попытки воровства в подземном переходе возле железнодорожного вокзала в Одессе. Об этом сообщает Telegram-канал «Одесса-Инфо».

На кадрах видно, как двое наглых молодых парней на ходу запускают руки в сумки и рюкзаки прохожих, чтобы украсть телефон или кошелек.

Всё происходит средь бела дня на глазах у людей.

Одесситов и гостей города предупредили, чтобы были осторожными.

"Два гуся не первый день воруют по однотипной схеме на жд. Вчера их гонял подписчик, а сегодня уже попали на видео. Будьте бдительны" - говорится в сообщении.

Видео можно просмотреть тут.

Ранее мы писали, средь бела дня злоумышленники, которым всего по 16 лет, подошли к своему сверстнику и попросили помочь. Они рассказали, что им нужно срочно позвонить по телефону, но как только смартфон оказался у них в руках, забежали в маршрутку и поехали прочь.

В полицию обратился отец пострадавшего парня и рассказал о случившемся.

Копы нашли малолетних грабителей и отобрали у них телефон.

Напомним, что в Одессе горе-мать учила сына воровать у людей, позорные кадры: "На собственном примере"

Также Politeka сообщала, что подростки устроили безжалостный грабеж в Одессе, фото: "просили помочь и..."

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