В Одессе неадекватный мужчина расправился с собственной матерью и таскал ее тело по лестницам подъезда.

Соседи услышали крики и ругань и срочно вызвали полицию. Жуткое преступление произошло на Люстдорфской дороге 54 А, сообщает 7 канал.

По данным издания, жильцы многоквартирного дома слышали, как их пожилая соседка отчитывала непутевого сына за пристрастие к алкоголю, а затем раздались крики и звуки ударов. Спустя время стало тихо, но люди все равно вызвали полицию.

"Между тем мужчина вытащил тело в подъезд (возможно, погибшая в тот момент даже была жива), стянул по лестнице вниз и спокойно вышел, столкнувшись с копами. Сразу правоохранители не поняли, что это подозреваемый", – отмечается в публикации.

Убийцу женщины удалось задержать, после того, как он вернулся в квартиру к утру. Там его ждала полиция.

В пресс-службе ГУНП уже подтвердили информацию о преступлении, однако разглашать подробности пока не собираются.

Напомним, что соседи услышали треск стекла и веток: тело нашли под окнами многоэтажки в Одессе, фото

Еще Politeka писала, что молодая одесситка свела счеты с жизнью, кадры: "Перед прыжком порезала вены и включила газ"

Также Politeka сообщала, в торговом центре случилась трагедия с одесситом, фото: "Выпали документы"