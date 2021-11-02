В Одессе неадекватный мужчина расправился с собственной матерью и таскал ее тело по лестницам подъезда.
Соседи услышали крики и ругань и срочно вызвали полицию. Жуткое преступление произошло на Люстдорфской дороге 54 А, сообщает
По данным издания, жильцы многоквартирного дома слышали, как их пожилая соседка отчитывала непутевого сына за пристрастие к алкоголю, а затем раздались крики и звуки ударов. Спустя время стало тихо, но люди все равно вызвали полицию.
"Между тем мужчина вытащил тело в подъезд (возможно, погибшая в тот момент даже была жива), стянул по лестнице вниз и спокойно вышел, столкнувшись с копами. Сразу правоохранители не поняли, что это подозреваемый", – отмечается в публикации.
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Убийцу женщины удалось задержать, после того, как он вернулся в квартиру к утру. Там его ждала полиция.
В пресс-службе ГУНП уже подтвердили информацию о преступлении, однако разглашать подробности пока не собираются.
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