В школьной столовой Одесской области крысы выбегают из укрытия и бегают по столам в поисках пищи.
Шокирующее видео обнародовало издание
Хвостатого грызуна заметили ученики одной из школ Теплодара 1 ноября и сняли крысу на камеру телефона.
На кадрах видно, как огромная крыса вылезла на стол, где готовят еду детям и принялась там хозяйничать.
По всей видимости, крысы чувствую себя вольготно в помещении столовой. Их не пугают даже люди.
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"Ей наверное вкусненько", комментирует десткий голос за кадром.
До этого мы писали, крысами кишит общежитие Одесской академии пищевых технологий, которое находится в центре Одессы.
Очевидцы рассказали, что живут по соседству и хвостатые грызуны уже стали забираться в квартиры. При этом никаких мер против них не применяется.
«Смотрите, красота какая тут у нас происходит. Вот они из подвала все повылазили, о-па: «Привет!» Это у нас сзади в общаге на Новосельского 74. Весело им тут, конечно, крыскам. Никто их не трогает. Тысяча штук их тут живет, наверное. Уже к нам в квартиру начали залазить. Власти, дворники местные и правление никаких мер не принимают», - сообщил одессит.
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