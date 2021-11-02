За такое грозит уголовная ответственность

В Одессе под покровом ночи неизвестные вандалы разбили остановку общественного транспорта.

Последствия хулиганской выходки заметили только утром во вторник, 2 ноября, сообщают местные телеграм-каналы, пишет Politeka.net.

Очередной атаке вандалов подверглась остановка в районе Большевика.

Хулиганы разбили вдребезги заднее и боковые стекла остановки.

На месте пока не видно коммунальщиков, стекла не убрали. Причина такого поступка неизвестна.

Очевидцы в соцсетях утверждают, что остановка совсем новая, ее установили весной этого года.

"Простояла всего полгода, с весны", "Нет мозгов", - комментируют увиденное одесситы.

Отметим, что умышленная порча или уничтожение городского имущества — это преступление. В коммунальном предприятии «Городские дороги», на балансе которого находятся остановки, просят сообщать об актах вандализма в полицию или в КП по номеру 798-19-25.

Одна стеклянная остановка обходится бюджету Одессы от 90 до 100 тысяч гривен. Восстанавливают остановки после «работы» вандалов обычно за городской счет.

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