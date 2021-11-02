Во время новой волны коронавируса Одесская область уверенно лидирует в стране по распространению заболеваемости.
Сейчас регион пребывает на первом месте по количеству новых зараженным, которых выявили за сутки.
Свежие данные обнародовала пресс-служба Минздрава Украины, пишет Politeka.net.
По состоянию на вторник, 2 ноября, коронавирусом в Одесской области заразились более 196 тысяч человек. За минувший день выявили 1908 новых инфицированных, умерли от осложнений 20 человек. Всего от болезни скончались 4101 человек.
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Выздоровели 150215 пациентов, из них 460 за последние 24 часа.
Об ужасающей ситуации в больницах Одессы
«У нас реально ад. Звонки шквалом уже. Мест почти нет- на весь город чуть больше 20, в ручном режиме запихиваем кого куда можно. Берут только среднюю тяжесть. Реанимационные места – катастрофа. Очереди уже и в стационарах и дома лежат реанимационные», - сообщила она.
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