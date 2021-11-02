Во время новой волны коронавируса Одесская область уверенно лидирует в стране по распространению заболеваемости.

Сейчас регион пребывает на первом месте по количеству новых зараженным, которых выявили за сутки.

Свежие данные обнародовала пресс-служба Минздрава Украины, пишет Politeka.net.

По состоянию на вторник, 2 ноября, коронавирусом в Одесской области заразились более 196 тысяч человек. За минувший день выявили 1908 новых инфицированных, умерли от осложнений 20 человек. Всего от болезни скончались 4101 человек.

Выздоровели 150215 пациентов, из них 460 за последние 24 часа.

Об ужасающей ситуации в больницах Одессы рассказала волонтер Екатрина Ножевникова, которая помогает заболевшим коронавирусной инфекцией.

«У нас реально ад. Звонки шквалом уже. Мест почти нет- на весь город чуть больше 20, в ручном режиме запихиваем кого куда можно. Берут только среднюю тяжесть. Реанимационные места – катастрофа. Очереди уже и в стационарах и дома лежат реанимационные», - сообщила она.

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