Начало ноября ознаменовалось дождливой погодой и температурными качелями, так как Одесса попала в зону влияниея циклона.
О том, какой погоды ждать 2 ноября, жителям рассказали в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net.
Так, дожди нагрянули в Одессу еще вчера принеся с собой и снижение температуры. Но сегодня столбики термометров уверенно поползут вверх и остановятся на отметке +15 градусов днем, ночью немного похолодает до +8…+10 градусов.
Утром в Одесса будет пасмурно и туманно, днем погода прояснится, а вечером небо снова покроется тучами, и пойдет дождь. С юга поднимется умеренный ветер, 9-14 метров в секунду.
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На дорогах области видимость будет сильно ограничена из-за тумана, не больше 200-500 метров.
В регионе также будет облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Ветер ночью западный, 3-8 метров в секунду, днем южный, 9-14 метров. Температура утром составит +5…+10 градусов, днем она поднимется до +10…+15.
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