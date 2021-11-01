В Одессе замечен активист, который снимает на камеру нарушение карантинных требований в городе, а потом вызывает полицию
Его увидели в первый день ноября сначала на Адмиральском проспекте, а потом на улице Среднефонтанской. Об этом
Мужчина фиксирует на камеру троллейбусы и маршрутки и вызывает полицию, если общественный транспорт перевозит стоячих пассажиров.
В результате копы штрафую водителей и выгоняют всех «лишних» людей из транспорта.
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Копы говорят, что за утро оформили уже несколько админпротоколов и продолжают вылавливать нарушителей.
В тоже время некоторые одесситы уже прозвали активиста «стукачом», а другие наоборот, посчитали, что он делает нужное дело.
«Молодец, что это делает. В последнее время особенно во время карантина транспорт едит весь забитый, так что туда нереально сесть вообще. И это в те временя, когда нет мест в больницах. Когда километровые очереди в поликлинику»,
«Стукач», «Крыса»,
«Правильно делает, сознательный, хоть один на миллион нашелся», - высказались в сети.
Напомним, что в Одессе полицейские проверяют маршрутки: стоячих высаживают
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