Его заметили на двух улицах

В Одессе замечен активист, который снимает на камеру нарушение карантинных требований в городе, а потом вызывает полицию

Его увидели в первый день ноября сначала на Адмиральском проспекте, а потом на улице Среднефонтанской. Об этом сообщают местные телеграм каналы, пишет Politeka.net.

Мужчина фиксирует на камеру троллейбусы и маршрутки и вызывает полицию, если общественный транспорт перевозит стоячих пассажиров.

В результате копы штрафую водителей и выгоняют всех «лишних» людей из транспорта.

Копы говорят, что за утро оформили уже несколько админпротоколов и продолжают вылавливать нарушителей.

В тоже время некоторые одесситы уже прозвали активиста «стукачом», а другие наоборот, посчитали, что он делает нужное дело.

«Молодец, что это делает. В последнее время особенно во время карантина транспорт едит весь забитый, так что туда нереально сесть вообще. И это в те временя, когда нет мест в больницах. Когда километровые очереди в поликлинику»,

«Стукач», «Крыса»,

«Правильно делает, сознательный, хоть один на миллион нашелся», - высказались в сети.

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