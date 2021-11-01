Решил добить не словом, а кулаком

В Одессе пассажир маршрутки решил при помощи кулаков объяснить водителю о том, что карантин нарушать нельзя.

Кадры драки успели заснять очевидцы на камеру, сообщает Telegram-канал "Х. Одеса", передает Politeka.net (чтобы просмотреть видео, скролльте страницу до конца)

Инцидент произошел на улице 25 Чапаевской дивизии.

Как рассказали очевидцы, мужчина зашел в маршрутку и возмутился отсутствием маски на лице водителя, вопреки тому, что город находится в "красной" зоне карантина. Пассажир попросил маршруточника надеть защитное средство, но получил отказ.

В результате между мужчинами произошла словесная перепалка, которая завершилась разборками на кулаках.

На кадрах видно, как водитель с пассажиром сцепились в драке на улице, а другие люди принялись всё это снимать.

На место вызвали полицию, чтобы разнять конфликт и дать инциденту правовую квалификацию.

«Один из пассажиров был недоволен нарушением карантинных ограничений и отсутствием маски на лице водителя, и после долгой перепалки решил «добить» его не словом, а кулаком», - прокомментировали инцидент в телеграм-канале.

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