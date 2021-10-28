Одесситов ждет неприятный сюрприз в первый день ноября – подорожает проезд в городском электротранспорте.

Депутаты городского совета единогласно приняли решение о повышении стоимости проезда для граждан. Теперь с 1 ноября пассажирам придеться платить больше 5 гривен за пользования троллейбусом, трамваем или фуникулером.

В мэрии озвучили новые расценки.

Так, разовый проезд в трамвае и троллейбусе обойдется в 8 грн. При безналичном расчете - 7 грн.

При покупке постоянного месячного проездного билета средняя стоимость поездки для обычных горожан будет составлять до 4 грн, для студентов - до 2 грн, а для учеников - до 1 грн.

Пенсионеры и льготники, как и раньше, будут ездить бесплатно.

Обратим внимание, что последний раз цену на проезд в городском электротранспорте поднимали в 2018 году.

Ранее мы писали, с 15 сентября проезд в маршрутных автобусах, которые курсируют по городу, подорожал до 10, а в некоторых и до 11 гривен.

Подорожание проезда наблюдается и в других городах Украины.

Напомним, что в маршрутках Одесчины резко взвинтили цены: до 80 гривен за поездку

Как сообщала Politeka, одесситов не выпустят из региона, установлены жесткие ограничения: "Это вынужденный шаг"

Также Politeka писала, в Одессе пассажиру маршрутки устроили самосуд, видео: "выволокли из транспорта"