Водитель легковушки не заметил переходящую дорогу женщину и совершил наезд, а после чего скрылся с места аварии.

Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.

Труп женщины обнаружили на трассе Одесса-Киев возле села Нерубайское, в понедельник, 1 ноября.

В полиции рассказали , что на теле несчастной были повреждения, которые характерны при получении в результате ДТП. Также рядом с ней обнаружили обломки деталей автомобиля.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают личность женщины, а также лиц, причастных к ее гибели. В полиции попросили отозваться очевидцев, которые могли стать свидетелями смертельного ДТП или знать какую-то информацию о виновнике аварии.

До этого мы сообщали, в Одессе пожилая женщина погибла под колесами джипа, когда перебегала дорогу в супермаркет.

Трагическое ДТП случилось в переулке Ванном на 10 станции Большого Фонта возле супермаркета торговой марки «АТБ».

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