Водитель легковушки не заметил переходящую дорогу женщину и совершил наезд, а после чего скрылся с места аварии.
Полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Труп женщины обнаружили на трассе Одесса-Киев возле села Нерубайское, в понедельник, 1 ноября.
В полиции
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В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Полицейские устанавливают личность женщины, а также лиц, причастных к ее гибели. В полиции попросили отозваться очевидцев, которые могли стать свидетелями смертельного ДТП или знать какую-то информацию о виновнике аварии.
До этого мы сообщали, в Одессе пожилая женщина погибла под колесами джипа, когда перебегала дорогу в супермаркет.
Трагическое ДТП случилось в переулке Ванном на 10 станции Большого Фонта возле супермаркета торговой марки «АТБ».
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