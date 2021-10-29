Октябрь постепенно подходит к концу и готовит одесситам финальные испытания в последние выходные этого месяца.
О том, какой погоды жителям ждать 30 и 31 октября сообщили в Гидрометцентре Черного и Азовского морей, пишет Politeka.net
Так, в субботу, одесситы смогут ощутить стабильные +11…+13 градусов днем, при разрыве с утренней температурой +6..+8 градусов.
В Одессе утром будет наблюдаться небольшая облачность, которая рассеется в середине дня. Осадков синоптики не прогнозируют.
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Ветер подует юго-восточный ветер – 5-10 метров в секунду.
30 октября для Одесской области метеорологи прогнозируют облачную погоду с прояснениями, без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Видимость на дорогах будет ограничена до 200-500 м.
Дневная температура достигнет отметки +16 градусов, ночная опустится до +3°. Юго-восточный ветер – 5-10 метров в секунду.
В воскресенье, 31 октября будет облачно с прояснениями и без существенных осадков. Дневная температура останется на уровне +11…+16 градусов ночная – составит всего +2…+7 градусов.
Напомним, что первый снег в Одессе выпадет совсем скоро: синоптики назвали дату
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