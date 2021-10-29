Одесскую область атаковали мошенники, женщины под видом волонтеров грабят людей.
На этот раз две женщины, прикрываясь благотворительной организацией украли у пенсионера все его сбережения, около 15 тысяч долларов,
Это произошло в городе Балта.
Женщины пришли в дом 83-летнего местного жителя и представились волонтерами благотворительной организации. Они предложили пенсионеру социальную помощь в иностранной валюте. Передав ему две сувенирные банкноты по 500 евро, они попросили у дедушки оставшиеся 400 долларов США, и тот отдал им свои деньги.
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Злоумышленницы не только обманули хозяина дома, но, воспользовавшись невнимательностью пенсионера, похитили оставшиеся сбережения, которые он прятал в коробке из-под обуви.
Пожилой мужчина плохо запомнил мошенниц, так как они были в масках, однако правоохранителям удалось задержать одну из них. Вторая объявлена в розыск.
Не так давно мы сообщали, что женщины, прикрываясь водоканалом облапошили пожилого мужчину.
Они действовали по уже проверенной схеме: одна отвлекала хозяина рассказом о льготах для пенсионеров, а вторая якобы пошла проверять счетчик, но на самом деле украла деньги.
Напомним, что в одесском трамвае орудует мошенник, видео: "заходит в транспорт и собирает..."
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