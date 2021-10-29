В Одесской области из-за неисправного котла образовался пожар в кафе.

Чрезвычайная ситуация случилась в ночь с 28 на 29 октября в селе Овидиополь на улице Берегова. Там загорелось местное кафе "Селена". Об этом сообщает пресс-служба регионального ГСЧС , пишет Politeka.net .

Когда пожарники прибыли на место, то за это время успело выгореть 80 квадратным метров, они не допустили распространения огня на всю территорию заведения.

К счастью, никто из людей, потому что кафе было закрыто. Огонь повредил крышу здания и бытовое помещение котельной.

Спасатели выяснили причину возгорания. Как оказалось, из-за неисправного котла, который установили с нарушением правил безопасности, и разгорелся пожар.

Сейчас в кафе подсчитывают основные убытки, вызванные пожаром.

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