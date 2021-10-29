В Одесской области из-за неисправного котла образовался пожар в кафе.
Чрезвычайная ситуация случилась в ночь с 28 на 29 октября в селе Овидиополь на улице Берегова. Там загорелось местное кафе "Селена". Об этом сообщает пресс-служба регионального
Когда пожарники прибыли на место, то за это время успело выгореть 80 квадратным метров, они не допустили распространения огня на всю территорию заведения.
К счастью, никто из людей, потому что кафе было закрыто. Огонь повредил крышу здания и бытовое помещение котельной.
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Спасатели выяснили причину возгорания. Как оказалось, из-за неисправного котла, который установили с нарушением правил безопасности, и разгорелся пожар.
Сейчас в кафе подсчитывают основные убытки, вызванные пожаром.
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Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП
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