Из-за высокой заболеваемости на COVID-19 в одесских школах собираются продлить осенние каникулы еще на неделю.

Соответствующее распоряжение обнародовали в телеграм-канале Новини.LIVE Odesa.

Это означает, что ученики будут отдыхать до 7 ноября, а потом выйдут на очное обучение или дистанционку.

В пятницу, 29 октября, одесские учителя начали получать такую рассылку в своих профессиональных чатах.

В тоже время в Одесской области на фоне роста числа заболевших ковидом уже официально продлили каникулы на одну неделю.

Так, до 7 ноября будут отдыхать все ученики в городе Черноморске.

Ранее мы сообщали, Одесская область первая стране по смертности от ковида и на втором месте по темпам распространения вируса.

На утро 29 октября зафиксировали 2 156 случаев заражения. С начала пандемии в регионе заболели более 189 тысяч жителей.

За сутки в области от последствий болезни умерли 77 человек — больше, чем в любом другом регионе Украины. Справились с недугом 176 пациентов.

Напомним, что каникулы в одесских школах могут продлить на месяц: заявление МОЗ

Как сообщала Politeka, в Одессе школьников вернут за парты, несмотря на "красную зону": названа дата и условие

Также Politeka писала, дистанционка в школах вызвала негодование: "Для чего заставили вакцинироваться?