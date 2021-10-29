Из-за высокой заболеваемости на COVID-19 в одесских школах собираются продлить осенние каникулы еще на неделю.
Соответствующее распоряжение обнародовали в телеграм-канале
Это означает, что ученики будут отдыхать до 7 ноября, а потом выйдут на очное обучение или дистанционку.
В пятницу, 29 октября, одесские учителя начали получать такую рассылку в своих профессиональных чатах.
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В тоже время в Одесской области на фоне роста числа заболевших ковидом уже официально продлили каникулы на одну неделю.
Так, до 7 ноября будут отдыхать все ученики в городе Черноморске.
Ранее мы сообщали, Одесская область первая стране по смертности от ковида и на втором месте по темпам распространения вируса.
На утро 29 октября зафиксировали 2 156 случаев заражения. С начала пандемии в регионе заболели более 189 тысяч жителей.
За сутки в области от последствий болезни умерли 77 человек — больше, чем в любом другом регионе Украины. Справились с недугом 176 пациентов.
Напомним, что каникулы в одесских школах могут продлить на месяц: заявление МОЗ
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