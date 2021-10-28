В Одессе придумали методы воздействия на разгулявшихся самокатчиков, им ограничат скорости.

В четверг, 28 октября, в мэрии Одессы утвердили схему зонирования режимов эксплуатации электросамокатов в городе. Об этом сообщил директор Департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Артем Сидоренк (чтобы просмоотреть, скролльте страницу до конца)

Теперь в Одессе установлены территории, где кататься на самокатах не разрешено, а также определена допустимая скорость.

Запрещается ездить на электросамокатах по "Трассе здоровья", а в остальных местах в городе передвигаться можно, но с разной скоростью.

Так, двигаться со скоростью до 12 км/ч можно в парковой зоне Одессы.

Кроме того, для других территорий города установлено ограничение в 20 км/ч.

В мэрии отметили, что эти правила будут действовать как для личных самокатов, так и прокатных.

Напомним, что в Одессе патрули вышли на известную трассу, видео: "требуют покинуть территорию"

А еще Politeka писала, что свалку элетротранспорта нашли возле мэрии в Одессе, видео: "Это какой-то челлендж по уничтожению?"

Также Politeka сообщала, что одесситов предупредили о новом штрафе в 340 гривен: "ездить можно не везде"