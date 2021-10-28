В Одессе полиция начала поиски 14-летнего мальчика, который исчез накануне.

Информация об исчезновении Мякоступа Владислава появилась на сайте Нацполиции области, пишет Politeka.net.

Установлено, что 27 октября около 12:00 парень вышел из дома в неизвестном направлении и с тех пор о нем ничего не известно.

Родственники и полиция просят неравнодушных людей помочь с поисками. На сайте полиции дали приметы пропавшего.

Владик ростом 175 см, худощавого телосложения, у него темные длинные волосы и карие глаза.

В день исчезновения был одет в куртку рыжего цвета с мехом, черные джинсы, черную шапку, белые кроссовки. При себе у него был рюкзак черного цвета.

В полиции попросили с любой информацией о местонахождении юноши, звонить по телефону (048) 779-42-52 или на спецлинию «102».

Ранее мы писали, в ночь на 27 октября загадочно исчезла молодая девушка, она вышла в одной пижаме из гостиницы и пропала.

Так, в городе Измаиле пропала Фрумузаки Юлия Валентиновна. 23-летняя девушка вышла из гостиницы посреди ночи и не вернулась назад. Она была одета в красную пижаму, при ней была коричневая сумочка.

Напомним, что под Одессой школьник повис на прутьях ограды, видео ЧП: "Перелазил через забор"