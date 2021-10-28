В Одессе полиция начала поиски 14-летнего мальчика, который исчез накануне.
Информация об исчезновении Мякоступа Владислава появилась на
Установлено, что 27 октября около 12:00 парень вышел из дома в неизвестном направлении и с тех пор о нем ничего не известно.
Родственники и полиция просят неравнодушных людей помочь с поисками. На сайте полиции дали приметы пропавшего.
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Владик ростом 175 см, худощавого телосложения, у него темные длинные волосы и карие глаза.
В день исчезновения был одет в куртку рыжего цвета с мехом, черные джинсы, черную шапку, белые кроссовки. При себе у него был рюкзак черного цвета.
В полиции попросили с любой информацией о местонахождении юноши, звонить по телефону (048) 779-42-52 или на спецлинию «102».
Ранее мы писали, в ночь на 27 октября загадочно исчезла молодая девушка, она вышла в одной пижаме из гостиницы и пропала.
Так, в городе Измаиле пропала Фрумузаки Юлия Валентиновна. 23-летняя девушка вышла из гостиницы посреди ночи и не вернулась назад. Она была одета в красную пижаму, при ней была коричневая сумочка.
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