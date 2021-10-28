Медики не рискнули вытаскивать кусок железа на месте

Пока в Одессе злополучная горка травмировала маленькую девочку, в области школьник проткнул себя торчащим штырем, когда лез через забор.

Несчастье произошло вечером, 27 октября в селе Корсунцы, которое находится в пригороде Одессы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Одесской области, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

12-летний ребенок перелазил через забор и напоролся на заостренные металлические прутья. На место вызвали сотрудников ГСЧС, которым пришлось спасать ребенка, срезав вместе с ним кусок забора. Мальчика передали бригаде скорой помощи.

Медики не рискнули извлекать железо из тела ребёнка прямо на месте, его отвезли в больницу.

Куда пытался попасть школьник— неизвестно, но спасатели в очередной раз напоминают родителям о необходимости присматривать за детьми, особенно во время каникул, и разъяснять им правила безопасного поведения.

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