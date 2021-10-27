В сети показали на видео, как грузовик просто снес светофор, это произошло на поселке Котовского в Одессе.
Соответствующие кадры разместили в youtube коммунальщики из Центра-077, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)
Разрушительное ДТП произошло еще 23 сентября на пересечении Генерала Бочарова и Академика Сахарова.
На видео можно увидеть, как автофургон двигался прямо по дороге. Вероятно, водитель потерял управление и его вынесло на тротуар, где и произошло столкновение со светофором. Тот от удара повалился и сломался на куски.
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После этого водитель остановился, вышел из фургона, вероятно, отделавшись испугом.
О причинах разрушительной аварии не сообщается, однако в Центре -077 предположили, что ее могла стать своевременно не обслуженная техника, которая подвела водителя.
Отметим, что сам грузовик механически пострадал.
Anna Khvan, [12.08.21 17:49]
[В ответ на Одесса как она есть]
А шо значит "распил бюджетных средств"? 😅
Aleksandr T., [12.08.21 17:49]
[В ответ на Одесса как она есть]
Значит 25.6 ещё остаётся, выгодно очень😁
Фестиваль, [12.08.21 17:49]
[В ответ на Одесса как она есть]
А вот и первая ласточка
Ruslan, [12.08.21 17:49]
[В ответ на Одесса как она есть]
Засекаем через сколько минут выйдет
Alex Vonavi, [12.08.21 17:50]
[В ответ на Одесса как она есть]
А камера с кндеем и теликом?
Фестиваль, [12.08.21 17:50]
[В ответ на Anna Khvan]
Это значит откат , путем проведения фиктивных гос закупок
Artem, [12.08.21 17:50]
[В ответ на Одесса как она есть]
Откуда в этой стране столько абсурда? 🤦♂
Валентина Соина, [12.08.21 17:50]
[В ответ на Одесса как она есть]
Топ 10 распилов 😂😂😂,, напилила она там нормально
Alex Vonavi, [12.08.21 17:51]
[В ответ на Фестиваль]
Или закупка по завышеным ценам по договоренности
Виктория, [12.08.21 17:52]
[В ответ на Одесса как она есть]
Ой, как неудобно получилось😜😜😜
Константин, [12.08.21 17:52]
[В ответ на Одесса как она есть]
Приличный депутат, пилят все, а она организовала ремонт улиц…в Одессе
Vendetta, [12.08.21 17:52]
[В ответ на Одесса как она есть]
Это называется — порешали 😉
Bastian Meier, [12.08.21 17:52]
[В ответ на Одесса как она есть]
Одна из очень многих воров у власти)ничего удивительно)
Пока внимание отвлечено фотками призеров олимпиад и якобы удешевлением тарифов,быстренько и это дело замнут)
Напомним, что
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