В сети показали на видео, как грузовик просто снес светофор, это произошло на поселке Котовского в Одессе.

Соответствующие кадры разместили в youtube коммунальщики из Центра-077, пишет Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Разрушительное ДТП произошло еще 23 сентября на пересечении Генерала Бочарова и Академика Сахарова.

На видео можно увидеть, как автофургон двигался прямо по дороге. Вероятно, водитель потерял управление и его вынесло на тротуар, где и произошло столкновение со светофором. Тот от удара повалился и сломался на куски.

После этого водитель остановился, вышел из фургона, вероятно, отделавшись испугом.

О причинах разрушительной аварии не сообщается, однако в Центре -077 предположили, что ее могла стать своевременно не обслуженная техника, которая подвела водителя.

Отметим, что сам грузовик механически пострадал.

Anna Khvan, [12.08.21 17:49]

[В ответ на Одесса как она есть]

А шо значит "распил бюджетных средств"? 😅

Aleksandr T., [12.08.21 17:49]

[В ответ на Одесса как она есть]

Значит 25.6 ещё остаётся, выгодно очень😁

Фестиваль, [12.08.21 17:49]

[В ответ на Одесса как она есть]

А вот и первая ласточка

Ruslan, [12.08.21 17:49]

[В ответ на Одесса как она есть]

Засекаем через сколько минут выйдет

Alex Vonavi, [12.08.21 17:50]

[В ответ на Одесса как она есть]

А камера с кндеем и теликом?

Фестиваль, [12.08.21 17:50]

[В ответ на Anna Khvan]

Это значит откат , путем проведения фиктивных гос закупок

Artem, [12.08.21 17:50]

[В ответ на Одесса как она есть]

Откуда в этой стране столько абсурда? 🤦‍♂

Валентина Соина, [12.08.21 17:50]

[В ответ на Одесса как она есть]

Топ 10 распилов 😂😂😂,, напилила она там нормально

Alex Vonavi, [12.08.21 17:51]

[В ответ на Фестиваль]

Или закупка по завышеным ценам по договоренности

Виктория, [12.08.21 17:52]

[В ответ на Одесса как она есть]

Ой, как неудобно получилось😜😜😜

Константин, [12.08.21 17:52]

[В ответ на Одесса как она есть]

Приличный депутат, пилят все, а она организовала ремонт улиц…в Одессе

Vendetta, [12.08.21 17:52]

[В ответ на Одесса как она есть]

Это называется — порешали 😉

Bastian Meier, [12.08.21 17:52]

[В ответ на Одесса как она есть]

Одна из очень многих воров у власти)ничего удивительно)

Пока внимание отвлечено фотками призеров олимпиад и якобы удешевлением тарифов,быстренько и это дело замнут)

Напомним, что маршрутка с пассажирами протаранила столб, видео ДТП: движение заблокировано

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