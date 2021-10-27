Возмущенные одесситы пожаловались на работу коммунальщиков, которые не убирают и не вывозят даже мусор из урн.

Местные жители не выдержали такого игнора, сняли безобразие на камеру и разместили его в сети. Об этом сообщает телеграм-канал "Одесса сейчас", пишет Politeka.net (чтобы просмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

Они пожаловались, что мусор в переполненных баках никто не забирает по нескольку дней.

Проблема есть на улицах Генуэзской, академической, Черняховского. Также урны никто не убирает на Аркадийской аллее и пляже.

"Ну как так можно?",- возмущаются они.

Ранее мы писали, на поселке Котовского в Одессе дворник просто не успевает подбирать мусор за жильцами.

Через это возле мусорных контейнеров собираются огромные горы отходов. Проблема сложилась на улице Героев Обороны Одессы.

"Дело не в том, что местные жители не хотят жить в чистоте и упорно загаживают территорию. И даже не в том, что здесь как-то по-особенному много отходов или их не успевают вывозить»,-рассказали очевидцы.

Напомним, что школьников заставили убирать двор вместо уроков, разгорелся скандал: "это не первый раз"

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