Пассажирский поезд, который выехал из Одессы не может добраться до Киева, в «Укрзалізниці» назвали причину.
Так, сегодня утром, 27 октября десять пустых грузовых вагонов сошли с рельс возле населенного пункта Чернорудка в Житомирской области. Об этом
Теперь на этом участке движение поездов было временно остановлено.
Из-за аварии пассажирский поезд №764 Одесса — Киев пустили в обход через Шепетовку и Коростень, и теперь он задержиться в пути на 4 часа.
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Сейчас на месте происшествия работает комиссия «Укрзалізниці», а восстановлением путей занимаются ремонтные поезда.
О задержках других рейсов обещают сообщать дополнительно.
Ранее мы сообщали, пенсионерку не пустили в вагон поезда Одесса-Киев без ПЦР-теста, денег, чтобы его сделать у женщины не было.
"У меня нет денег на COVID-тест. Я не знала, что вообще такое... я сюда приехала 15 числа. Вчера мне только сбросила подруга моя, что с 21 октября будет... у меня 190 гривен, я пенсионерка. Я подошла и сказала: "Девочки, можно сделать за 190 гривен? Я пенсионерка", – сказала женщина.
Напомним, что новые правила карантина вступили в силу, автобусы отменяют рейсы: боятся штрафов
Как сообщала Politeka, пенсионерку не пустили в поезд Одесса-Киев без ПЦР-теста: не могла уехать домой
Также Politeka писала, одесситов начали вакцинировать прямо на вокзалах: кадры происходящего