Пассажирский поезд, который выехал из Одессы не может добраться до Киева, в «Укрзалізниці» назвали причину.

Так, сегодня утром, 27 октября десять пустых грузовых вагонов сошли с рельс возле населенного пункта Чернорудка в Житомирской области. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Теперь на этом участке движение поездов было временно остановлено.

Из-за аварии пассажирский поезд №764 Одесса — Киев пустили в обход через Шепетовку и Коростень, и теперь он задержиться в пути на 4 часа.

Сейчас на месте происшествия работает комиссия «Укрзалізниці», а восстановлением путей занимаются ремонтные поезда.

О задержках других рейсов обещают сообщать дополнительно.

Ранее мы сообщали, пенсионерку не пустили в вагон поезда Одесса-Киев без ПЦР-теста, денег, чтобы его сделать у женщины не было.

"У меня нет денег на COVID-тест. Я не знала, что вообще такое... я сюда приехала 15 числа. Вчера мне только сбросила подруга моя, что с 21 октября будет... у меня 190 гривен, я пенсионерка. Я подошла и сказала: "Девочки, можно сделать за 190 гривен? Я пенсионерка", – сказала женщина.

Напомним, что новые правила карантина вступили в силу, автобусы отменяют рейсы: боятся штрафов

Как сообщала Politeka, пенсионерку не пустили в поезд Одесса-Киев без ПЦР-теста: не могла уехать домой

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