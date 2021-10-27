В Одесской области закрываются школы и детские сады, выяснилась причина такого решения.
В частности, в Фонтанке, которая находится вблизи Одессы, местная комиссия по ТЭБ и ЧС приняла решение перевести все школы на дистанционный режим работы, а также закрыть все детские сады, сообщает издание «Таймер».
Официальной причиной закрытия учебных заведений является сложная эпидемиологическая ситуация, однако по неофициальной информации на принятии данного решения повлияли проблемы с закупкой газа.
Как и многие другие организации региона, школы и детсады Фонтанки и окрестностей пока не смогли заключить договора о поставке газа на льготных условиях с компанией «Нафтогаз трейдинг».
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Что же до коммерческих поставщиков, то найти желающих поставлять газ хотя бы по 30 гривен за кубометр не нашлось, а более дорогой газ Фонтанка себе позволить не может.
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