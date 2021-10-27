Один человек пострадал, еще один погиб

В Одесской области замыкание проводки привело к пожару – ЧП не обошлось без погибших и пострадавших.

Трагедия разыгралась в жилом доме в городе Измаиле на улице Гетьмана Сагайдачного, 9

Как сообщили в пресс-службе ГСЧС в Одесской области, пожар начался в 15:32.

Прибывшие спасатели сразу начали борьбу с огнем. Уже почти в 16:00 пожар локализовали и в 16:08 ликвидировали. Всего горело имущество на площади 12 кв. метров.

Один человек пострадал, еще один погиб. Вероятная причина – короткое замыкание электросети. Ущерб устанавливается.

Ранее мы сообщали, в Одессе вспыхнул пожар в коммунальной квартире, из горящего помещения спасатели вынесли трехлетнего ребенка, а также эвакуировали всех жильцов.

ЧП произошло на улице Новикова, в воскресенье, 24 октября.

Пожар ликвидировали спустя 15 минут. На месте работали 22 спасателя и семь пожарных машин.

Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП

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