В Одесской области замыкание проводки привело к пожару – ЧП не обошлось без погибших и пострадавших.
Трагедия разыгралась в жилом доме в городе Измаиле на улице Гетьмана Сагайдачного, 9
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Прибывшие спасатели сразу начали борьбу с огнем. Уже почти в 16:00 пожар локализовали и в 16:08 ликвидировали. Всего горело имущество на площади 12 кв. метров.
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Один человек пострадал, еще один погиб. Вероятная причина – короткое замыкание электросети. Ущерб устанавливается.
Ранее мы сообщали, в Одессе вспыхнул пожар в коммунальной квартире, из горящего помещения спасатели вынесли трехлетнего ребенка, а также эвакуировали всех жильцов.
ЧП произошло на улице Новикова, в воскресенье, 24 октября.
Пожар ликвидировали спустя 15 минут. На месте работали 22 спасателя и семь пожарных машин.
Напомним, что пламя охватило магазин, уничтожено помещение: кадры с места ЧП
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