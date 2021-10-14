В Одесской области животные попали в беду - неравнодушные прохожие решили им помочь.
В Вилково местные жители обнаружили, что в бетонную трубу забрались два щенка и застряли там.
Люди вызвали спасателей, чтобы помочь малышам выбраться из ловушки.
С помощью шанцевого инструмента маленьких дворняжек удалось спасти.
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Довольные животные выбравшись на свободу - убежали.
Напомним, недавно в Одессе молодой парень будет праздновать второй день рождения, ведь он выпал из окна высотки и остался жив.
Пострадавший выпал из окна на восьмом этаже и приземлился на козырек подъезда.
Происшествие случилось накануне на улице Академика Сахарова, 28.
На кадрах видно, что спасатели сняли пострадавшего с козырька и передали медикам. Парня на носилках отнесли в машину скорой, после чего
бригада медиков оказала пострадавшему неотложную помощь на месте и отвезла в больницу.
Подробности случившегося устанавливаются.
Напомним, что в Одессе парень выпал из окна многоэтажки на глазах у людей: "Смотрю вверх, а он летит"
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