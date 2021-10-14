В Одессе выстроилась очередь из скорых в ковидное отделение 10-ой больницы - очевидцы публикуют фото.
Одесская область в ближайшие дни может перейти в «красную» зону, об этом заявила директор областного Департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева.
Она сообщала, что в Одесском регионе уже занято около 72% коек, где лечат “сложных” больных коронавирусом.
Одарий-Захарьева подчеркнула, что в красной зоне Одессу и область ждет полный локдаун и в очередной раз напомнила о необходимости вакцинирования.
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Видео можно увидеть здесь.
Ранее мы сообщали, что в Одесской области учителя отказываются делать прививки от коронавируса, из-за этого очень много детей вынуждены получать образование дистанционно.
На сегодняшний день удаленно учатся 122 школы в регионе.
Напомним, что одесситов не выпустят из региона, установлены жесткие ограничения: "Это вынужденный шаг"
Как сообщала Politeka, одесситов припугнули "красной зоной", сделано срочное заявление о новых правилах: что закроют
Также Politeka писала, что вирус уносит жизни одесситов одного за другим: тревожная сводка по региону