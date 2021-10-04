Одессит решил полакомиться украденными деликатесами, но ему помешала полиция.

Так, в полицию поступил сигнал о срабатывании «тревожной» кнопки в одном из магазинов.

Сотрудники магазина заподозрили одного из посетителей в попытке кражи.

Мужчина сознался в похищении. Выяснилось, что он хотел вынести из магазина два десятка консервных банок печени трески на общую сумму более тысячи гривен.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) УК Украины,. Санкция предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Недавно в Одессе женщина ограбила пенсионерку.

В Одессе злоумышленница напала на пенсионерку в подъезде дома - женщина схватила потерпевшую за шею, сорвала цепочку и убежала.

Пенсионерка сразу обратилась за помощью к соседям, а те сообщили в полицию.

Правоохранители оперативно установили личность злоумышленницы – ею оказалась 36-летняя одесситка.

Украшение она успела сдать в ломбард, сейчас полицейские устанавливают ее место нахождения.

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