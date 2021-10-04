Одессит решил полакомиться украденными деликатесами, но ему помешала полиция.
Так, в полицию поступил сигнал о срабатывании «тревожной» кнопки в одном из магазинов.
Сотрудники магазина заподозрили одного из посетителей в попытке кражи.
Мужчина сознался в похищении. Выяснилось, что он хотел вынести из магазина два десятка консервных банок печени трески на общую сумму более тысячи гривен.
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Открыто уголовное производство по ч.1 ст.185 (кража) УК Украины,. Санкция предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.
Недавно в Одессе женщина ограбила пенсионерку.
В Одессе злоумышленница напала на пенсионерку в подъезде дома - женщина схватила потерпевшую за шею, сорвала цепочку и убежала.
Пенсионерка сразу обратилась за помощью к соседям, а те сообщили в полицию.
Правоохранители оперативно установили личность злоумышленницы – ею оказалась 36-летняя одесситка.
Украшение она успела сдать в ломбард, сейчас полицейские устанавливают ее место нахождения.
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