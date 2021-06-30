20-летний боец Нацгвардии покончил жизнь самоубийством, бросившись под колеса поезда Одесса-Харьков
Трагический инцидент произошел вечером 28 июня возле села Киселевка в Херсонской области.
Как сообщили в пресс-службе «Укрзализныци», молодой военный сам лег на рельсы и не реагировал на звуковые сигналы. Машинист пытался затормозить, но избежать наезда не удалось.
Он получил травмы несовместимые из жизни и скончался.
Как сообщает издание "
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Сослуживцы утверждают, что у него не было, офицеры также не имели к нему претензий.
Известно, что в тот роковой день, парень самовольно оставил воинскую часть и уехал в родную Білозерщину, где и совершил непоправимый поступок.
Предполагается, что причиной самоубийства могли быть домашние проблемы или ссора с девушкой.
Возможно, причиной суицида могли быть какие-то домашние проблемы или ссора с любимой девушкой. Но это еще предстоит выяснить в ходе расследования.
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