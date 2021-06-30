Парню было всего 20 лет

20-летний боец Нацгвардии покончил жизнь самоубийством, бросившись под колеса поезда Одесса-Харьков

Трагический инцидент произошел вечером 28 июня возле села Киселевка в Херсонской области.

Как сообщили в пресс-службе «Укрзализныци», молодой военный сам лег на рельсы и не реагировал на звуковые сигналы. Машинист пытался затормозить, но избежать наезда не удалось.

Он получил травмы несовместимые из жизни и скончался.

Как сообщает издание " Херсон онлайн ", в части, где проходил службу нацгвардеец все шокированы случившимся.

Сослуживцы утверждают, что у него не было, офицеры также не имели к нему претензий.

Известно, что в тот роковой день, парень самовольно оставил воинскую часть и уехал в родную Білозерщину, где и совершил непоправимый поступок.

Предполагается, что причиной самоубийства могли быть домашние проблемы или ссора с девушкой.

Возможно, причиной суицида могли быть какие-то домашние проблемы или ссора с любимой девушкой. Но это еще предстоит выяснить в ходе расследования.

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