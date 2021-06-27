В Одессе поезд сбил человека

Как сообщает "Одесса инфо", пенсионер 70 лет при приближении поезда вышел на середину пути и остановился.

Поезд экстренно затормозил, но , к сожалению, сбил мужчину.

Официальной информации на данный момент нет.

Напомним, в Одессе женщина решила перебежать дорогу на красный свет светофора - все закончилось печально.

"Нельзя переходить дорогу на красный свет, или перебегать ее в неположенном месте. И как бы ни было жаль пострадавшую, эти правила непреложны и писаны кровью. И неважно, кто был за рулём. Тем более нельзя этого делать в такую жару, когда у людей мозги кипят. Нужно беречь себя всегда!!! Человеку остановится проще, чем огромной груду металла. Мы детей учим, а сами «самые умные и хитрые» и нам всегда «только спросить», - написала одесситка Соня в комментариях.

К слову, в центре Одессы водитель влетел в толпу людей, кадры ДТП: "Ехал на красный".

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