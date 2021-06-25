Под Одессой в камнях, которыми укрепили берег от волн, поселились лисы

Как сообщают местные жители, живут они на Лиманке уже около года и совсем перестали бояться людей, пишет "Одесса Инфо".

Животных подкармливают, выглядят они не угрожающе.

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В сети показали кадры, как из полуоткрытого окна квартиры пытается выползти огромная змея, напоминающая питона.

Также в местный магазин обуви пыталась попасть еще одна змея-она искала лазейку во входной двери.

"Люди разрушают естественную среду обитания животных, животные идут жить к людям. Мы боимся ползучих, а на самом деле, эта змея напугана побольше, чем человек, который снимал ее, он может защититься и легко убить животное, а вот что делать животному, если он заблудился и его дом разрушен очередной новостройкой?",- пишут в сети комментаторы.

Видео можно увидеть перейдя по ссылке.

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