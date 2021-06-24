В Одесской области увеличилось количество заболевших ковидом среди детей и медработников
Об этом сообщили в "Одесском лабораторном центре МЗ Украины".
Так, за прошедшие сутки в Одесской области летальных исходов не зафиксировано.
23 июня в Одесской области на коронавирусом заболели 30 человек, среди них 3 детей и 4 медицинских работников.
Выздоровели 30 человек.
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