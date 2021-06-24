В Одесской области увеличилось количество заболевших ковидом среди детей и медработников

Об этом сообщили в "Одесском лабораторном центре МЗ Украины".

Так, за прошедшие сутки в Одесской области летальных исходов не зафиксировано.

23 июня в Одесской области на коронавирусом заболели 30 человек, среди них 3 детей и 4 медицинских работников.

Выздоровели 30 человек.

На днях мы писали, что на пляже в Одесской области утонул человек

Трагедия произошла в селе Курортное, что в Белгород-Днестровском районе.

Во время купания отдыхающий начал звать на помощь.

Когда люди бросились в воду, чтобы спасти мужчину - было уже поздно. На берег человека вытащили уже без признаков жизни.

Медики констатировали смерть 35-летнего мужчины.

К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.

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