В Одессе промышляет наглый вор

Фотографию мужчины опубликовал телеграм-канал "Одесса инфо".

"Знайте воров в лицо.На Таирова завёлся наглый вор, отбирающий мобильные телефоны у детей на площадках и возле школ. Предупредите детей!", - говорится в сообщении.

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Женщина пришла защитить свою дочь довольно агрессивным способом.

«83 школа, Яжемамка пришла выяснять отношения с детьми из-за ссоры ее дочери с одной из девочек, одну девочку из той компании она схватила за горло, и та чуть не потеряла сознание», - говорится в сообщении.

Что произошло на самом деле - не известно, так как видео было снято в конце разговора матери и детей. Полицию никто из присутствующих не вызвал.

Видео можно увидеть здесь.

К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.

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