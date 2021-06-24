В Одессе промышляет наглый вор
Фотографию мужчины опубликовал телеграм-канал "Одесса инфо".
"Знайте воров в лицо.На Таирова завёлся наглый вор, отбирающий мобильные телефоны у детей на площадках и возле школ. Предупредите детей!", - говорится в сообщении.
А еще мы писали, что одесситка пришла выяснять отношения с детьми
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Атмосферный фронт положит конец жаре в Украине: когда ждать дождей и похолодания
Беременная Осадчая в Одессе ушла в отрыв с Каменских и Хименесом-Браво: фото с вечеринки
Вслед за потопами и 35-градусной жарой на Украину идет новая напасть: куда стихия ударит первой
Два малыша выпали из окон, взрослые недоглядели: детали несчастья в Киеве
Женщина пришла защитить свою дочь довольно агрессивным способом.
«83 школа, Яжемамка пришла выяснять отношения с детьми из-за ссоры ее дочери с одной из девочек, одну девочку из той компании она схватила за горло, и та чуть не потеряла сознание», - говорится в сообщении.
Что произошло на самом деле - не известно, так как видео было снято в конце разговора матери и детей. Полицию никто из присутствующих не вызвал.
Видео можно увидеть здесь.
К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.
Также Politeka сообщала, одесситка решила покурить прямо в троллейбусе, видео: "по-хамски вела себя и..."