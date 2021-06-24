Одесский пляж превратился в свалку

Пляж находится в ужасном состоянии, передает "kekc.news".

«Не знаю, что ещё должно произойти, чтобы власти Одессы обратили внимание на состояние городских пляжей. Смерти парня, который несколько дней назад разбился в «Отраде» из-за отсутствия норм безопасности, видимо, недостаточно.. Сколько ещё людей могут пострадать на неподготовленных к курортному сезону пляжах? А детей?», - пишут в сети.

Напомним, что под Одессой на берегу лимана настоящая катастрофа.

Фото опубликовал Сергей Забегловский из Одессы.

Мертвые креветки выбросило на берег Хаджибейского лимана в Одессой области.

Слой умершего планктона в некоторых местах достигает 15 сантиметров.

К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.

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