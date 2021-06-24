Одесский пляж превратился в свалку
Пляж находится в ужасном состоянии, передает "kekc.news".
«Не знаю, что ещё должно произойти, чтобы власти Одессы обратили внимание на состояние городских пляжей. Смерти парня, который несколько дней назад разбился в «Отраде» из-за отсутствия норм безопасности, видимо, недостаточно.. Сколько ещё людей могут пострадать на неподготовленных к курортному сезону пляжах? А детей?», - пишут в сети.
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