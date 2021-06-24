Нетрезвый мужчина решил выйти из окна на 8-ом этаже в одесской высотке
Как сообщает телеграм-канал "Одесса Инфо", на улице Ильфа и Петрова 13/мужчина напился и решил выйти из окна 8 этажа.
Это увидели 2 женщины в квартире, которые пытались затащить его обратно.
Причина такого поступка и чем все закончилось - пока не известно.
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Видео можно увидеть здесь.
А еще мы писали, что череда поджогов пронеслась по Одессе
Как сообщают местные телеграм-каналы, в Одессе в течение суток горели 3 авто в разных местах города.
"Подгорела чья-то ласточка на Черняховского 5", - сообщил телеграм-канал "ХО".
"В 03:30 ночи сгорело 2 машины на Балковской, вот такие последствия.. Очевидцы говорят,что поджог" - сообщили в телеграм.
К слову, 14-летняя одесситка отравилась алкоголем на пляже, видео: час просидела одна на солнце.
Также Politeka сообщала о том, что череда поджогов пронеслась по Одессе, массово горит имущество: кадры с места ЧП