Несчастье произошло возле аэропорта в Одессе

Dodge на большой скорости влетел в Volkswagen, сообщает "Одесса инфо".

По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, не уступил автомобилю Dodge, который двигался в направлении ул. Овидиопольская дорогу на зеленый сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение автомобилей.

К счастью, обошлось без жертв.

Видео - здесь.

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Как сообщает телеграм-канал "ХО", электричка Одесса-Вапнярка утром забита до отвала. Судя по кадрам, опубликованным в сети, не все люди могут попасть в транспорт, места нет даже в тамбуре.

"Одесские пригородные электрички ничем не отличаются от индусов, Одесса-Вапнярка.Люди в прямом смысле, цепляются за поезд", - говорится в сообщении.

По словам автора видео, в данной электричке 8 вагонов, но достаточного количества мест для пассажиров критически не хватает.

Видео - здесь.

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