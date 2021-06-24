Несчастье произошло возле аэропорта в Одессе
Dodge на большой скорости влетел в Volkswagen, сообщает "Одесса инфо".
По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen, не уступил автомобилю Dodge, который двигался в направлении ул. Овидиопольская дорогу на зеленый сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение автомобилей.
К счастью, обошлось без жертв.
Галкин показал необычное увлечение 72-летней Пугачевой и их дочери Лизы: "Гениально и просто"
Вслед за потопами и 35-градусной жарой на Украину идет новая напасть: куда стихия ударит первой
Два малыша выпали из окон, взрослые недоглядели: детали несчастья в Киеве
Дети и взрослые погибли в воде на Троицу под Киевом: детали трагедии
Меладзе потерял близкого человека, первые подробности трагедии: «Спасибо тебе за все»
Видео - здесь.
А еще мы писали, что одесские пригородные электрички во время эпидемии коронавируса показали в сети
Как сообщает телеграм-канал "ХО", электричка Одесса-Вапнярка утром забита до отвала. Судя по кадрам, опубликованным в сети, не все люди могут попасть в транспорт, места нет даже в тамбуре.
"Одесские пригородные электрички ничем не отличаются от индусов, Одесса-Вапнярка.Люди в прямом смысле, цепляются за поезд", - говорится в сообщении.
По словам автора видео, в данной электричке 8 вагонов, но достаточного количества мест для пассажиров критически не хватает.
Видео - здесь.
К слову, полиция бросилась на поиски детей в Одесской области: поступило 29 заявлений.
Также Politeka сообщала, одесситка решила покурить прямо в троллейбусе, видео: "по-хамски вела себя и..."